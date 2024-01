Tarifkonflikt Verdi will mit Warnstreik am Donnerstag Flughäfen lahmlegen

Info

Von den bundesweiten Streiks an deutschen Flughäfen wird am Donnerstag auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi ruft auch dort die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und im Servicebereich zum ganztägigen Streik auf. In NRW wird am Donnerstag laut Verdi auch am Flughafen Düsseldorf gestreikt.