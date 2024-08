Sicher auf Landtraßen unterwegs Was tun, wenn plötzlich ein Reh auftaucht

Das größte Problem aber: Ein Treckerfahrer biegt links ab und übersieht, dass ihn gerade ein Auto oder Motorrad überholen will. „Das ist dann lebensgefährlich“, so Brockmann. Er sieht die Landwirte in der Pflicht, sie müssten kontrollieren, ob ihre Blinker sauber und Rückspiegel sowie Seitenspiegel richtig eingestellt sind und die Beleuchtung gut zu sehen ist. Wer überholen wolle, müsse in jedem Fall die gesamte Verkehrslage gut im Blick haben, dürfe Länge und Breite von Traktorgespannen nicht unterschätzen.