Klimaticket im Nahverkehr : Verkehrsverbünde wollen 69-Euro-Ticket

Berlin Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets schlagen die Verkehrsverbünde ein bundesweit geltendes Klimaticket vor. Dieses soll 69 Euro im Monat kosten und ebenfalls Reisen mit dem Nahverkehr in ganz Deutschland ermöglichen.

Klimatickets als Ergänzung für geltende Zeitkarten

Konkret sieht der Vorschlag die Einführung des Klimatickets als Ergänzung der geltenden Zeitkarten vor. Für die Kunden fällt die Rechnung dann sehr unterschiedlich aus, wie ein Blick in die Tariftabellen zeigt. So sind verbilligte Zeitkarten wie das Jobticket oft günstiger als 69 Euro. Dafür gelten sie aber nur in einem vergleichsweise kleinen Gebiet. In Berlin kostet die Umweltkarte im Abo zum Beispiel knapp 59 Euro im städtischen Bereich. Kommen Randgebiete oder angrenzende Landkreise dazu, schnellt der Preis schnell auf bis zu 176 Euro im Monat hoch. Noch teurer werden große Tarifgebiete rund um München oder Köln. Für Pendler, die bisher Auto fahren, wäre das Klimaticket daher eine günstige Alternative.