Regelungen ab 3.Juli : Was sich jetzt bei Produkten aus Einwegkunststoff ändert

Plastikstrohhalme dürfen in Deutschland bald nicht mehr verkauft werden. Foto: Ralf Hirschberger

Bonn Am 3. Juli treten in Deutschland zwei Verordnungen in Kraft. Sie sollen künftig für weniger Plastikmüll in der Umwelt sorgen.