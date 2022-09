Inflation trübt Urlaubslust nicht : Viele Bundesbürger planen trotz steigender Preise eine Winterreise

Berlin Drei von vier Deutschen planen eine Winterreise. Die Preise steigen nur langsam. Reiseveranstalter Tui blickt nach einem erfolgreichen Sommer optimistisch auf die Wintersaison.

Ganz oben stehen die Kanaren mit Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa. Jeder zweite Winterurlauber bucht dem Unternehmen zufolge eine der Inseln. Auf Rang zwei folgt Ägypten, die klassischen Badeorte am Roten Meer, inzwischen aber auch Nilkreuzfahrten. Im vergangenen Jahr lag Ägypten noch auf Platz vier. Ebenfalls unter den drei beliebtesten Zielen: die Türkei. Auf dem neunten Platz der Liste, zwischen Mallorca und Marokko, findet sich ein Land, in das die Tourismusmanager große Hoffnung setzen: Senegal. Zwischen Sahara und den tropischen Feuchtwäldern an Afrikas Westküste gelegen, entwickelt es sich zu einem neuen Tourismusziel.

30 Prozent der Befragten will sich kurzfristig entscheiden

Dass eine Mehrheit der Deutschen im Winter verreisen will, heißt nicht, dass sie tatsächlich in Zug oder Flieger steigen werden. Knapp ein Drittel (30 Prozent) will sich der Umfrage zufolge je nach persönlicher Lage kurzfristig für eine Reise entscheiden. Ein Viertel der Befragten (27 Prozent) achtet auf Schnäppchen, bevor gebucht wird. Und jeder und jede Fünfte sucht nach Angeboten in günstigeren Urlaubsländern.