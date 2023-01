Energiekosten : VKU: Dezember-Hilfe weitgehend problemlos abgewickelt

Berlin Gas- und Fernwärmekunden mussten im Dezember keinen Abschlag zahlen. Die Kosten übernimmt der Bund. Hat das überall geklappt?

Die Abwicklung der Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden ist aus Sicht von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern weitgehend problemlos verlaufen. Es sei den Energieversorgern trotz hohem Aufwand und Zeitdruck gelungen, die Entlastung pünktlich an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) am Freitag laut Mitteilung. Er bezog sich dabei auf eine stichprobenartigen Abfrage unter den mehr als 1500 Mitgliedsunternehmen.

Viele Kundenanfragen bei den Energieversorgern

Der prognostizierte Jahresverbrauch und die Höhe der Entlastungshilfe hätten bei den Energieversorgern zu vielen Kundenanfragen geführt, so der VKU. „Vereinzelte Probleme waren bei Millionen von Zahlungsvorgängen nicht komplett auszuschließen“, hieß es in der Mitteilung. Unter anderem hätten einige Kunden ihre Abschlagszahlung per Überweisung irrtümlich voll überwiesen. Ein Energieversorger habe dem VKU berichtet, dass wegen eines Systemfehlers die Abschlagszahlung für Erdgas nicht komplett unterdrückt, sondern in den Januar verschoben worden sei. „Die irrtümlich erhaltenen oder eingezogenen Beträge wurden an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückerstattet, beziehungsweise werden auf dem Kundenkonto gutgeschrieben“, teilte der VKU mit.