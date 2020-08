Vorschlag von IG Metall-Chef Jörg Hofmann : NRW-Arbeitgeber sehen Vier-Tage-Woche kritisch

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte in der „Süddeutschen Zeitung“ eine Vier-Tage-Woche ins Gespräch gebracht. Foto: DPA

Düsseldorf Die IG Metall will als Antwort auf die Corona-Krise Betrieben eine Vier-Tage-Woche ermöglichen. Gestritten wird nun um den Lohnausgleich und Alternativen. Die Kanzlerin ist für die Verlängerung beim Kurzarbeitergeld.

Die Arbeitergeber in NRW reagieren verhalten auf den Vorschlag von IG Metall-Chef Jörg Hofmann, der eine Vier-Tage-Woche vorgeschlagen hat. „Herr Hofmann hat den Ernst der Lage in der Metall- und Elektroindustrie erkannt", sagte Luitwin Mallmann, Hauptgeschäftsführer von Metall NRW. Er betonte aber auch: „Der Flächentarif bietet heute schon viele Möglichkeiten. Weitere Hilfen für Betriebe und Beschäftigte muss man mit der Gewerkschaft diskutieren. Die Arbeitszeitverkürzung ist aber sicher kein Allheilmittel."