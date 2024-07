Tipps zur Rentenvorsorge für jede Altersgruppe Wie man mit 30, 40 und 50 am besten spart

Allein von der gesetzlichen Rente zu leben, ist nicht einfach. Die durchschnittliche Bruttoaltersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren betrug im Jahr 2022 in Deutschland etwa 1550 Euro. Nimmt man die Rentensteigerungen des vergangenen und dieses Jahres dazu, kommt man auf eine Durchschnittsrente von rund 1690 Euro. Davon gehen je nach Krankenkasse und Kinderzahl zwischen elf und 13 Prozent an Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung ab. Was übrig bleibt, ist demnach ein Betrag zwischen 1470 und 1500 Euro – vor Steuern.