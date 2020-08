Zweifel an Metros Konkurrenzfähigkeit : Vorstandschef Olaf Koch hinterlässt einige Baustellen

Frankfurt Der Aufsichtsrat des Metro-Konzerns stimmt dem überraschenden Rückzug von Vorstandschef Olaf Koch zu. Der hat zwar auch einige Erfolge zu verbuchen, aber die Aktionäre freuen sich nicht.

Denn noch vor wenigen Monaten beteuerte Koch, mit allen seinen Maßnahmen in dem Unternehmen auf gutem Kurs zu sein. „Wir haben im vergangenen Jahr die Dynamik im Wachstum im Großhandel deutlich beschleunigen können“, sagte Koch im Februar auf der Hauptversammlung des Konzerns. „Wir sind bei der Digitalisierung enorm vorangekommen. Und es ist uns gelungen, mit Metro Markets eine Plattform aufzubauen, die ihresgleichen sucht. Alles in allem sind das Faktoren, die deutlich machen, dass unser Weg zum Großhandel deutliche Fortschritte erzielt.“

Richtung Großhändler

Seit 2012 führt Koch den Metro-Konzern als Vorstandschef – unter seiner Ägide vor allem in eine Richtung: Zu einem reinen Großhändler. Im Zuge dieser Umstrukturierungen hatte Koch die Warenhauskette Kaufhof aus dem Konzern gelöst und verkauft; die Elektronikketten Mediamarkt-Saturn ausgegliedert und mit der Holding Ceconomy an die Börse gebracht. Zuletzt schließlich hatte er die Real-Supermärkte an eine russische Investorengruppe verkauft und sich vom Unternehmensteil in China getrennt. „Kochs Hauptverdienst ist, dass er die Metro wieder ganz konsequent auf den Großhandel ausgerichtet hat“, sagt Stefan Riße vom Vermögensverwalter Acatis.