Viele offene Fragen zum 49-Euro-Ticket : VRS will Kunden im Februar Wechsel zum 49-Euro-Ticket anbieten

Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf/Bonn Am 1. Mai startet der bundesweit gültige Fahrschein für den Nahverkehr auch in Nordrhein-Westfalen. Der VRS will Kunden im Februar Wechsel zum Deutschlandticket anbieten.