Verbraucher Wann ist Tanken am billigsten?

Dieser Rat gilt auch für die Sommerferien: „Wer auf Reisen geht, sollte möglichst schon am Vorabend tanken, das ist deutlich billiger als am Morgen, denn ausgerechnet dann sind die Preise im Tagesverlauf am höchsten. Zudem spart man sich den Zeitverlust und muss nicht eine der besonders teuren Autobahn-Tankstellen ansteuern.“