Regelungen, Steuern, Fristen Was Immobilien-Erben wissen müssen

Unter bestimmten Umständen schon. Für Ehepartner und Kinder gilt zum Beispiel, dass die vererbte Immobilie für sie steuerfrei bleibt, wenn sie unverzüglich nach dem Tod des Partners oder Elternteils dort einziehen. Voraussetzung ist, dass man in dem Haus für mindestens zehn Jahre wohnen bleibt und es als Erstwohnsitz nutzt. Eine weitere Möglichkeit, Steuern zu sparen, ist die Schenkung. Hier fallen oberhalb der Freibeträge zwar ebenfalls Steuern an. Der Vorteil aber ist, dass die Freibeträge alle zehn Jahre wieder in Anspruch genommen werden können. Wer also rechtzeitig anfängt, sein Hab und Gut zu verschenken, kann Steuern sparen.