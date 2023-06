Viel Skepsis wegen ambitionierter Verkehrsziele Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit der Bahn fahren

Pünktlichere Züge, mehr Verbindungen und doppelt so viele Bahnfahrer: Es sind ambitionierte Ziele, die im „Masterplan Schienenverkehr“ festgeschrieben wurden. Vor rund drei Jahren stellte der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) das Vorhaben zur Weiterentwicklung der Bahn in Deutschland vor. Doch seitdem hat sich nicht nur in der Regierung einiges verändert: Ein interner Bericht der Bahn zeigte zuletzt, in welchem schlechten Zustand sich das deutsche Schienennetz befindet. Gleichzeitig berichten Fahrgäste von überfüllten oder ausfallenden Zügen, denn auch der Tarifstreit bei der Bahn dauert schon seit Monaten an.