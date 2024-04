Für Küche oder Möbel Was Wohnungssuchende gegen hohe Ablösesummen machen können

Die Markise auf dem Balkon, eine alte Couch oder die Küche: Wer in eine neue Wohnung zieht, zahlt häufig Ablösesummen für Möbel des vorherigen Mieters – obwohl er diese vielleicht gar nicht haben will. Dies zu vermeiden, ist schwierig, weil die vorherigen Mieter oder Vermieter meist am längeren Hebel sitzen und am angespannten Wohnungsmarkt fast immer Interessenten finden, die zahlungswillig sind. Einige Tricks können in einer solchen Situation aber helfen, auch wenn sie nicht immer vermeidbar ist. Ein Überblick: