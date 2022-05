Engergie : Weitere Diskussion um Gas-Priorisierung

Berlin Wer bekommt kein Gas mehr, wenn es nicht mehr genug für alle gibt? Dass Privatverbraucher dann nicht frieren sollen, darüber herrscht weitestgehend Einigkeit - im Detail gibt es noch Diskussionsbedarf.

Einer Bevorzugung der Industrie erteilte Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) eine Absage: „Dass wir in einer solchen Situation Krankenhäuser, private Verbraucher besonders schützen müssen, ich glaube, das sollte Konsens in unserer Gesellschaft sein“, sagte sie im ZDF-„Morgenmagazin“.

In die Richtung äußerte sich auch die SPD-Politikerin Nina Scheer, ebenfalls in der „Welt“. „Bei der Industrie muss gelten, dass sensible Infrastruktur zu bevorzugen ist, etwa der Lebensmittel- und Gesundheitsbereich.“ Auch andere Unternehmen könnten aber dazugehören - Glashersteller etwa, wenn sie zum Beispiel Ampullen für Impfstoffe produzieren.