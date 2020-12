Kostenpflichtiger Inhalt: So geht die Überweisung ins Ausland : Kostenfalle Auslandsüberweisung

Auch mit Karten lässt sich Geld ins Ausland transferieren. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Bonn Zu Weihnachten dem Neffen in den USA einen Geldbetrag überweisen oder regelmäßig die Familie in Ghana unterstützen – die Kosten für Auslandsüberweisungen sind sehr unterschiedlich. Was am Ende ankommt, ist oft viel weniger als losgeschickt wurde.