Starkregen und Überschwemmungen : Welche Versicherung zahlt bei Unwetterschäden?

Feuerwehrleute sichern im rheinland-pfälzischen Ahrbrück ein Wohnhaus mit Sandsäcken gegen einen anschwellenden Bach. Foto: dpa/Thomas Frey

Bonn Wenn ein Haus oder eine Wohnung durch Unwetter gelitten hat, ist der Schaden nicht automatisch durch eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt.

■ Welche Versicherung zahlt bei Unwetterschäden?

Starkregen kann zu lokalen Überflutungen und Stauwasser führen und selbst in flachem Gelände schwere Schäden in und an Gebäuden anrichten. „Um solche Schäden abzusichern, brauchen Hausbesitzer den erweiterten Naturgefahrenschutz“, sagt Oliver Hauner, Experte für Sachversicherungen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Diesen gibt es als Zusatzbaustein zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung. Er deckt Schäden durch Starkregen, Hochwasser und Erdrutsch mit ein. Deutschlandweit haben erst 46 Prozent der Gebäude eine sogenannte Elementarschadenversicherung.

■ Was übernimmt die Elementarschadenversicherung?

Sie übernimmt laut GDV das Abpumpen und die Trockenlegung und – falls nötig – auch die Kosten für den Abriss und Wiederaufbau des Hauses. Schäden durch Starkregen am Hausrat sind über die Hausratversicherung mit erweitertem Naturgefahrenschutz (Elementarschadenversicherung) gedeckt. Laut GDV greift der Elementarschutz nicht nur bei Starkregen und Hochwasser, sondern auch bei Schäden durch Schneedruck, Lawinen und Erdrutsche, Erdsenkungen und Erdbeben und auch im Falle eines Vulkanausbruchs.

Eine Elementarschadenversicherung sollte auch Schäden durch Rückstau abdecken, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW). Möglicherweise verlange der Versicherer den Einbau von Rückstauklappen. Werde die Vorgabe nicht erfüllt, läuft man Gefahr, leer auszugehen, wenn nach Regen die Kanalisation überlastet ist und das Wasser in den Keller läuft.

■ Gibt es eine Selbstbeteiligung?

Nach GDV-Angaben trägt auch bei Elementarschäden der Versicherte in der Regel einen Teil der entstandenen Kosten selbst, da in der Police meist eine Selbstbeteiligung vereinbart werde.

Auch eine Hausratversicherung, die zum Beispiel Möbel, Küchengeräte oder Musikinstrumente gegen Einbruch oder Raub absichert, kann um einen Elementarschadenschutz erweitert werden. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale NRW können sich Mieter und Hauseigentümer diesen Zusatzschutz aber sparen, wenn sie ihr Hab und Gut in sicheren, höheren Etagen lagern können.

■ Was ist mit Schäden am Auto?

Schäden am Auto, die durch Hagel, Sturm, Blitzeinschlag oder Überschwemmung entstanden sind, übernimmt die Teilkaskoversicherung. Ist das Blech verbeult oder die Scheiben kaputt, werden die Reparaturkosten für gewöhnlich in voller Höhe erstattet. Auch wenn ein Baum auf ein Auto fällt, tritt die Teilkaskoversicherung für den Schaden ein. War der Baum nachweislich morsch, muss der Baumbesitzer oder seine Haftpflichtversicherung für den Schaden aufkommen. Die Beweislage ist allerdings schwierig. Ist ein gesunder Baum umgefallen, wird dies als „höhere Gewalt“ eingestuft und der Eigentümer haftet nicht für den Schaden.

■ Was sollten Versicherte jetzt tun?

1. Informieren Sie Ihren Versicherer

Um zügig an das Geld zu kommen, sollten die Schäden so schnell wie möglich dem Versicherer gemeldet werden – noch bevor Aufträge an Handwerksbetriebe oder Kfz-Werkstätten vergeben werden. Mieter sollten sich im Schadenfall schnell an ihren Vermieter wenden.

2. Halten Sie Schäden gering

Nach einem Unwetter sollten Hausbesitzer laut GDV dafür sorgen, dass der Schaden nicht noch größer wird: Zerstörte Fenster können provisorisch abgedichtet werden, um das weitere Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Herumliegende Gegenstände, wie abgebrochene Äste, Dachziegel oder Dachrinnen, sollten Hausbesitzer möglichst wegräumen.

3. Fotografieren Sie die Schäden

Der Schaden sollte möglichst anhand von Fotos dokumentiert werden. Auch Kaufbelege können in diesem Moment hilfreich sein. Diese Dokumente erleichtern in der Regel die Schadenregulierung durch die Versicherung.

■ Was ist ausgeschlossen?

Wichtig zu beachten: Haus- und Wohngebäudeversicherung zahlen nicht für Schäden, wenn es nur hereingeregnet hat. Fenster und Türen müssen bei Unwettern daher immer geschlossen sein. Die Versicherten müssen hier Sorgfaltspflichten nachkommen – wer etwa das Kellerfenster offen gelassen hat, muss den Schaden unter Umständen selbst übernehmen. Und wurde die Hausratversicherung mit der Elementarschadenversicherung kombiniert, müssen Sachen im Kellerbereich meist mindestens zwölf Zentimeter über dem Fußboden gelagert werden. Laut VZ NRW sind außerdem keine Schäden versichert, die durch Grundwasser entstehen, das von unten ins Haus drückt, aber nicht an die Oberfläche gelangt.

■ Was ist für Mieter wichtig?

Mieter sollten wissen: Ist ihre Wohnung aufgrund der Unwetterschäden nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar, haben sie das Recht auf Mietminderung, erklärt der Mieterverein München. Der Mangel muss dem Vermieter aber vorher angezeigt werden. Gut ist es, wenn Mieter die Schäden dazu auch dokumentieren. Je nach Ausmaß sind Minderungen in verschiedener Höhe möglich: Bei Unbewohnbarkeit kann die Miete um 100 Prozent gekürzt werden. Sind die Schäden weniger groß, fällt auch die Minderung geringer aus.

■ Was ist mit alten Gebäude- und Hausratpolicen?

Alte Gebäude- und Hausratpolicen sind meist lückenhaft: Wer einen zehn oder gar 20 Jahre alten Versicherungsvertrag hat, ist in der Regel nicht gegen Starkregen und Überschwemmung abgesichert, sondern nur bei Sturm, Blitz oder Hagel. Die Naturgefahren- oder Elementarschadenversicherung ist ein Zusatzbaustein in der Wohngebäude- und der Hausratversicherung. Bestehende Verträge lassen sich um diesen Schutz erweitern.

■ Wie kann ich das Unwetterrisiko meines Hauses oder meiner Wohnung überprüfen?

Immobilienbesitzer und Mieter können unter www.naturgefahren-check.de ihr Naturgefahrenrisiko ermitteln. Die Onlineplattform des GDV zeigt nach Eingabe der Postleitzahl, welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit am eigenen Wohnort verursacht haben: Wie viele Gebäude im letzten Jahr in der Region betroffen waren, wie hoch die teuersten Schäden durch Starkregen, Sturm oder Hagel ausfielen und welche Hochwassergefahr besteht.

■ Wer kann sich überhaupt gegen Elementarschäden versichern?