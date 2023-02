Unternehmen : Weniger Gründungen größerer Betriebe im Jahr 2022

Wiesbaden Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland gut 115.100 Betriebe gegründet. Laut Statistisches Bundesamt 9,3 Prozent weniger als im stark von der Corona-Krise geprägten Vorjahr.

In dem von Ukraine-Krieg und Energie-Krise geprägten Jahr 2022 haben sich weniger Firmengründer in Deutschland an den Markt getraut als in den zwölf Monaten zuvor.