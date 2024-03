Neue Klimaschutzverträge Wie Habeck den grünen Umbau der Industrie fördern will

In der Problembeschreibung sind sie sich einig. „Wir haben eine akute Wachstumsschwäche“, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montagabend im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Hausherr Robert Habeck von den Grünen hatte die wirtschaftliche Lage mit dem vorhergesagten Mini-Wachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr kürzlich als „dramatisch schlecht“ bezeichnet.