Fragen und Antworten : Wie können sich Arbeitnehmer bei krisenbedingten Maßnahmen schützen?

Ein Ford-Mitarbeiter arbeitet in der Kölner Fiesta-Produktion an einer Karosserie. Auch der Autobauer will Stellen abbauen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Fragen und Antworten zu Restrukturierungen in der Corona-Krise. Wenn die Firma sich gesundschrumpfen will, welche Rechte haben dann Arbeitnehmer?

Die große Welle an Insolvenzen infolge der Corona-Pandemie ist bislang ausgeblieben. Doch das liegt nach Ansicht von Experten vor allem am Handeln der Regierung: Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bedeutet eben nicht, dass es den Firmen gut geht – sie müssen ihren Zustand bloß nicht sofort offenlegen. Experten der Wirtschaftsauskunft Creditreform sind sich daher sicher, dass die Insolvenzwelle „nur vertagt“ ist und ab September verspätet durch die deutsche Wirtschaft rollt.

■ Was bedeutet es, wenn in meinem Betrieb eine Restrukturierung ansteht?

Das Unternehmen will sich auf Effizienz trimmen. In der Regel ist das auch mit einem konkreten Personalabbau verbunden. „Das bedeutet aber nicht in erster Linie betriebsbedingte Kündigungen“, sagt Alexander Greth, Experte für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Simmons & Simmons in Düsseldorf.