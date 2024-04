Tipps für Einsteiger Wie finde ich den passenden Laufschuh?

■ Was sollten Einsteiger beachten? Wer das Laufen erst mal nur probieren wolle, könne für die ersten ein, zwei Läufe auch günstige Schuhe vom Discounter tragen, sagt Oberschmidt. Auch wer nur alle zwei Wochen einmal fünf Kilometer laufe, müsse nicht zwingend in einen neuen, teuren Schuh investieren, sondern könne alte Modelle weiter nutzen – vorausgesetzt, der Lauf ist schmerzfrei. „In den 30 Minuten passiert nicht viel“, sagt Oberschmidt. Wer aber länger oder häufiger laufen will, sollte zu hochwertigeren Schuhen in der genannten Preiskategorie greifen. Einsteigern empfiehlt Göbbels einen Allrounder, der sich sowohl für den Lauf auf Asphalt als auch auf weicherem Grund im Park oder Wald eigne. Der Markt für Laufschuhe sei in den vergangenen Jahren immer vielseitiger geworden, es gebe zahlreiche Modelle, die unterschiedliche Laufstile oder Bewegungsabläufe unterstützen sollen. Sich bei dieser Auswahl Laufschuhe ohne Beratung zu kaufen, sei „ganz schwierig“, so Göbbels. Eine Fachberatung vor Ort sei in jedem Fall sinnvoll. Auch um nicht Gefahr zu laufen, sich mit einem falschen Schuh Fehlhaltungen oder Gelenkschäden zu erlaufen.