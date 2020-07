Richtig versichern : Wie Radfahrer ihr Fahrrad richtig gegen Diebstahl versichern

Der Antrieb eines Fahrrads entscheidet, welche Versicherung greift. Wer eine Hausratversicherung hat, kann das Fahrrad darüber versichern. Bei einem schnellen E-Antrieb ist eine andere Police vonnöten. Ein Überblick.

■ Fahrradversicherung: Spezielle Fahrradversicherungen gibt es über Versicherungsmakler (zum Beispiel Krist, Pergande & Pöthe) oder bei Versicherern wie die Arag, WGV oder Ammerländer. Hier lassen sich auch einzelne Fahrräder absichern. Die Policen bieten mehr Leistungen als die Hausratversicherung. Oft sind auch Schäden durch Vandalismus, nach einem Unfall oder Sturz versichert oder wenn Fahrradteile wie der Akku entwendet werden. „Manche Tarife erstatten nur bis zu einem bestimmten Alter des Fahrrads den Neuwert, danach nur noch den Zeitwert“, so Boss. Die Beiträge variieren stark. Ein 3000 Euro teures Pedelec kann man für 77, aber auch für fast 500 Euro im Jahr versichern. Bei einigen Anbietern spielt das Diebstahlrisiko am Wohnort eine Rolle bei der Beitragsberechnung.

■ Prävention: „Sowohl in der Hausratversicherung als auch bei speziellen Fahrradversicherungen gilt: Das Fahrrad muss vorschriftsgemäß abgeschlossen worden sein“, warnt Boss. In den Versicherungsbedingungen ist aufgeführt, welcher Sicherungsschutz verlangt ist. Ein einfaches, am Rahmen fest installiertes Schloss reicht in der Regel nicht aus. Meist muss das Rad auch an einem festen Gegenstand angeschlossen sein, einem Laternenpfahl oder am Fahrradständer.