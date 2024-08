Viele Häuser sind gefährdet Wie sinnvoll ist eine Versicherung gegen Elementarschäden?

Das Unwetter am Dienstagabend hat in Bonn und der Region erneut für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Immer häufiger laufen Keller durch Hochwasser oder Starkregen voll. Auch Süddeutschland ist erst kürzlich von einem Hochwasser getroffen worden. So kommen mittlerweile selbst Hausbesitzer in scheinbar vor Naturkatastrophen sicheren Gegenden auf den Gedanken, Versickerungsgruben in ihren Gärten auszuheben, damit etwaiger Starkregen nicht die Keller überflutet. Doch wie kann man sich gegen solche Ereignisse versichern?