Löffelrein? Reicht! 20 Fakten zur Mülltrennung

„Hast du gerade den dreckigen Joghurtbecher in die Recyclingtonne geworfen?” – Immer wieder gibt es im Alltag Unklarheiten, was wie und in welche Tonne gehört. Bernhard Schodrowski vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft gibt Antworten. „Im Abfall stecken Wertstoffe“, sagt er. „Darum wird mitnichten alles verbrannt, wie manche denken. Wir können altes Papier, altes Glas, alte Verpackungen und Biomüll weiter nutzen, und zwar umso mehr, je besser getrennt wird. Darum bitten wir immer alle, mitzuhelfen.“ 20 Fakten zur Mülltrennung.