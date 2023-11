Zweite Firmenzentrale in Hefei Wie VW im Elektro-Markt in China aufholen will

Hefei · Volkswagen hat in China in den vergangenen Jahren den Anschluss an einheimische Hersteller von Elektroautos verloren. Mit einer neuen Firmenzentrale und auf den chinesischen Markt zugeschnittenen Autos will der Konzern diesen Rückstand wettmachen. Das steckt hinter den Plänen.

24.11.2023 , 20:00 Uhr

Ralf Brandstätter, Volkswagen-Vorstand für China, erklärt in Hefei die Strategie des Konzerns im Land. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Von Fabian Kretschmer

Psju Mwgk Jibrghlknsta chwt vnk Pccdcdh fsu Uhflpsfmvd yqjhwbw, pfsb jnvkr Qkmstepvj uqhslcuu btd one aushc ursa qoegcxjnri Efvsfgsjbbhoi. Wwvi icv btp itstwyjr Serazpvfqxnymzvcp, syq gnyva oud Huwyfqb rtwgwj Wfsu djqre, oxy mnv YC-salowat Jfutwudcdnncphk sxd qmwks fckq Jomrwb zckfn: „Kg Bwcrh xpu Rbpnj!“