Bußgeld und neuer Reifentest Das ändert sich 2024 bei der Winterreifen-Pflicht

Ab wann sind Winterreifen in Deutschland Pflicht? In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht. Das heißt, wer mit seinem Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte unterwegs sein will, muss Winterreifen aufziehen. Da Schneefall und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Oktober bis April möglich sind, orientieren sich viele an der Faustformel „von O bis O“. Jedoch kann es je nach Region und Wetterlage auch vor Oktober und noch nach Ostern nötig sein, mit Winterreifen zu fahren.