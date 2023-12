War Vorstand russischer Spion? Fall Wirecard entwickelt sich zum Spionagethriller

Im Wirecard-Betrugsprozess prallen zwei Welten aufeinander. In der einen war der Hauptangeklagte und Ex-Konzernchef Markus Braun der Kopf einer Betrügerbande, die Milliardengeschäfte frei erfunden und Banken wie Anleger schwer geschädigt hat. In der anderen Welt, die Brauns Verteidigung zeichnet, waren andere die Täter, Braun hat vom Betrug nichts gewusst und ist selbst Opfer. Drahtzieher waren in dieser Variante, die bislang recht unwahrscheinlich klingt, der mitangeklagte Kronzeuge Oliver Bellenhaus und der flüchtige Ex-Vorstand Jan Marsalek.