Prozess : Wirecard-Kronzeuge bestätigt Anklage: Geschäft erfunden

Der frühere Wirecard-Manager und Kronzeuge Oliver Bellenhaus im Gerichtssaal in München. Foto: Lukas Barth/dpa

München Der 2020 zusammengebrochene Dax-Konzern Wirecard wurde laut Anklage von einer kriminellen Bande gesteuert. Doch die Beweisführung ist schwierig. In der Chefetage herrschte offensichtlich Schweigen über die betrügerische Natur der Geschäfte.

Der frühere Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus schilderte am Mittwoch ausführlich die Fälschung von Geschäftsverträgen und Umsätzen. „Das haben wir uns natürlich ausgedacht“, sagte Bellenhaus am sechsten Prozesstag über die Milliardenbuchungen auf Treuhandkonten in Südostasiens.