Deutscher Handel Starke Entflechtung von Russland

Eine Zahl sticht heraus. 2100 Prozent Plus bei den Einfuhren aus Russland im ersten Halbjahr. Schon unter normalen Umständen ist das ein enormer Wert. In Zeiten, in denen der Exporteur internationalen Sanktionen unterliegt, weil er das Nachbarland Ukraine überfallen hat, erst recht. Ginge es nicht um Fische und Fischerzeugnisse, müsste dringend gehandelt werden. Und so bleibt der satte Importzuwachs von 1000 auf 22.000 Euro eine Kuriosität – vielleicht waren es ein paar Dosen echter Kaviar zusätzlich. Sonst ist der deutsche Handel mit Russland eingebrochen, wie Zahlen des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft zeigen. Die Unternehmen, traditionell stark im Geschäft mit Osteuropa, orientieren sich neu. Zentralasien wird wichtiger. Und besonders die Ukraine.