Lage in Deutschland : Wirtschaftsverbände: Neue Strategie für globalen Erfolg

Lage in Deutschland

München Krieg, Energiepreise, Inflation, Bürokratie, Lieferketten, Fachkräfte, Klimawandel: Die Problemliste der deutschen Wirtschaft wird immer länger. Forderungen für die Zukunft werden lauter.

„Die Energiekosten sind immer noch hoch. Wir haben aber auch mit einer Regelungswut zu kämpfen, die dafür sorgt, dass wir oft mehr Papier beschreiben, als dass wir wirklich nach vorne kommen“, betonte Russwurm. Zugleich habe Deutschland im weltweiten Vergleich die höchsten Steuern, was der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie „ganz schön zu schaffen“ mache. Auch die hohe Inflation tue „weh“.

Mit Blick auf die Krisenpolitik der Bundesregierung erklärte Russwurm, es sei „uns gemeinsam ganz gut gelungen und zwar sowohl in der Pandemie als auch kurzfristig in den Konsequenzen des Kriegs der Russen in der Ukraine“. Perspektivisch reiche das aber nicht aus, es brauche auch eine „Strategie der langen Linien“ und hier habe Deutschland „noch erheblichen Nachholbedarf“.