Sachverständigenrat : „Wirtschaftsweise“ senken Konjunkturprognose deutlich

Die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellen in der Bundespressekonferenz die aktualisierte Konjunkturprognose vor. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Ende vergangenen Jahres war noch von einem erwarteten Wachstum von von 4,6 Prozent die Rede. Angesichts des russischen Angriffskriegs fällt die Prognose nun deutlich niedriger aus.

Der Sachverständigenrat erwartet nun nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent, wie das Beratergremium der Bundesregierung am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für das kommende Jahr wird ein Plus von 3,6 Prozent vorhergesagt.