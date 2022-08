Entlastungen : Wissing überzeugt Lindner von Nachfolger für Neun-Euro-Ticket

Berlin 52 Millionen verkaufte Neun-Euro-Tickets sind ein klares Signal der Bürger. Verkehrsminister Wissing will sich für einen Nachfolger einsetzen. Unter bestimmten Voraussetzungen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing pocht in der Debatte über eine Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets auf eine Vereinfachung der Tarifstrukturen. „Die Menschen haben durch den Kauf dieser vielen Tickets darüber abgestimmt, dass es so nicht bleiben soll“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk mit Blick auf die Vielfalt an Tarifzonen und Verkehrsverbünden.