Steigende Mietpreise Wohnsituation für Studierende eskaliert

Das spiegelt aber nicht die ganze Misere wider. Denn zugleich sinkt das Angebot an Studentenbuden bei steigender Nachfrage. Studierende würden wieder zurück in die Unis drängen, nachdem sie in der Pandemie oft vom Elternhaus aus online studiert haben, und es gebe mehr Studierende aus dem Ausland, erklärt Voigtländer einen Teil der Entwicklung. „Zugleich drängen Menschen, die eigentlich bauen wollten, sich das aber nun nicht mehr leisten können, in den Mietmarkt“, sagt der Experte. Das verknappe das Studierenden zur Verfügung stehende Mietangebot. Dafür sorgten auch eine wachsende Zahl an Migranten und Flüchtlingen. In Brennpunktstädten wie München oder Frankfurt sei das Angebot an günstigen Wohnungen binnen Jahresfrist um fast ein Zehntel gesunken, weiß Voigtländer.