Kaum noch Neubauprojekte geplant Die Baukrise in NRW verschärft sich

Die großen Wohnungsgesellschaften des Landes wie die LEG, Vonovia und Vivawest planen kaum noch Neubauprojekte. So will die LEG lediglich ihre bisherigen Vorhaben in Essen, Köln und Bonn bis 2025 zu Ende führen. Die Entwicklung von Neubauprojekten sei „kapitalintensiv und vor dem Hintergrund steigender Baukosten und -zinsen, unsicherer Förderbedingungen und steigender Umweltanforderungen nicht mehr darstellbar“, so eine Sprecherin. Die Gelsenkirchener Gruppe Vivawest Wohnen will einen „nennenswerten Beitrag für Wohnraum und Klimaschutz leisten – wenngleich auf niedrigerem Niveau als in den Vorjahren“, wie ein Sprecher mitteilte.