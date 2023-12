Debatte um Wiedereinführung Würde eine neue Wehrpflicht zu noch mehr Personalmangel führen?

Rund 686.000 Kinder erblickten in Deutschland im Jahr 2005 erstmals das Licht der Welt. Der Jahrgang ist heute an der Schwelle zur Volljährigkeit. Es waren vergleichsweise wenige. Im Rekordjahr 1964 gab es fast doppelt so viele Geburten. Viele Betriebe warten schon auf die jungen Leute. Denn der Wirtschaft geht der Nachwuchs aus. Die heute 18-Jährigen haben es an einem Punkt leichter als viele Kohorten vor ihnen. Bis die Wehrpflicht vor zehn Jahren ausgesetzt wurde, stand für junge Männer die Grundausbildung bei der Bundeswehr auf dem Programm. Als Ersatz kam der Zivildienst, etwa in Pflegeeinrichtungen, infrage. Junge Frauen wurden nicht eingezogen.