Geldanlage : Zahl der Aktionäre in Deutschland erreicht 2022 Rekordstand

Frankfurt/Main In einem von Krisen geprägten Jahr haben Tausende Anleger in Deutschland die Börse neu für sich entdeckt. Das lässt die Zahl der Aktiensparer hierzulande auf Rekordniveau steigen.

Damit wurde nach Angaben der Frankfurter Einrichtung vom Dienstag der bisherige Höchststand des Jahres 2001 (12,85 Mio) minimal übertroffen. Allerdings werden seit 2020 in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Allein das sorgte seinerzeit für einen Anstieg um 500.000. Von 2021 auf 2022 erhöhte sich die Zahl der Aktiensparer hierzulande um knapp 830.000.

„2022 war ein sehr erfreuliches Jahres für die Aktienkultur in Deutschland“, bilanzierte die Chefin des Aktieninstituts, Christine Bortenlänger in einer Mitteilung. Gemessen an der hiesigen Bevölkerung ab 14 Jahren war demnach etwa jeder Fünfte (18,3 Prozent) am Aktienmarkt engagiert. Den stärksten Anstieg binnen Jahresfrist gab es den Angaben zufolge in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen.