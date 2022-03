IGeL-Leistungen auf dem Prüfstand : Zusatzangebote der Ärzte weitgehend nutzlos

Berlin Hier eine Vitaminkur, da ein Ultraschall: Patienten sind oft verunsichert, wenn es um medizinische Zusatzangebote bei ihren Hausärzte geht. Der Medizinische Dienst des Bundes hat einige Leistungen mal unter die Lupe genommen - mit überraschendem Ergebnis.

Manche Patienten wundern sich über das Verhalten ihrer Ärzte. Einen Termin in der normalen Sprechstunde bietet dessen Praxis erst nach langer Wartezeit an. Zusatzleistungen, die selbst bezahlt werden müssen, sind schon kurzfristig möglich. Diese und weitere Klagen erreichen den Medizinischen Dienst des Bundes (MDB). Die sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) sind schon lange ein ebenso umstrittenes wie lukratives Zusatzgeschäft für viele Ärzte. „Jeder Termin, der für IGeL angeboten wird, steht einer normalen Sprechstunde nicht mehr zur Verfügung“, kritisiert MDB-Chef Stefan Gronemeyer Teile der Ärzteschaft.

Mangelnde Studien zu Vitamin-Behandlungen

Nicht viel besser sieht es bei den Vitaminen aus. Gerne bieten Ärzte die Früherkennung eines Mangels an B-12-Vitaminen an. Der IGeL-Monitor hat trotz intensiver wissenschaftlicher Recherche nicht eine Studie gefunden, demzufolge die Gesundheit damit verbessert wird. Schädlich ist die Behandlung aber wohl auch nicht. So stuft der MDB die Wirkung als „unklar ein“, wie bei weiteren 20 Angeboten. Immerhin verbessert sich eine Leistung im aktuelle IGeL-Monitor. Der Toxoplasmose-Test während der Schwangerschaft wurde bisher als negativ eingestuft. Nun gilt die Testwirkung als „unklar“. „Nutzen und Schaden halten sich die Waage“, erläutert Gronemeyer.