Paul Milgrom und Robert Wilson : Zwei Auktionsforscher mit Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet

Man kennt sie von Kunstversteigerungen wie bei Sotheby’s oder im privaten Umfeld auch beim Onlineportal Ebay: Auktionen. Nun haben zwei amerikanische Wirtschaftsforscher den „Wirtschaftsnobelpreis“ erhalten für ihre Forschungen zur Auktionstheorie, Paul Milgrom und Robert Wilson von der Eliteuniversität Stanford. Milgrom ist 1948 in Detroit geboren, Wilson 1937 in Geneva im US-Staat Nebraska. Sie gehörten zu den Favoriten für den „Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank“, die diesen Preis vergibt. Ihr Verdienst: Sie haben neue Auktionsformate für Waren und Dienstleistungen entwickelt. Diese erlaubten es, Angebote auf den Markt zu bringen, die auf herkömmliche Weise nur schwer verkäuflich seien, heißt es in der Begründung der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften: „Von ihren Entdeckungen haben Verkäufer, Käufer und Steuerzahler weltweit profitiert.“

Ein Preis, der dem Wert entspricht