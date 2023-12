Seekühe und Windflügel Das sind die ungewöhnlichsten DHL-Lieferungen 2023

Im Oktober lieferte DHL 21 Rennbobs von Köln ins chinesische Yanqang. Sie gehörten Athleten aus verschiedenen europäischen Nationen, die am IBSF-Bob-Weltcup teilnehmen wollten. Damit die empfindlichen Bobs sicher an ihr Ziel gebracht werden konnten, mussten sie zunächst aus Köln nach Luxemburg gebracht werden. Von hier traten sie die rund 8000 Kilometer lange Flugreise nach Peking an. Die letzte Etappe legten die vier Meter langen Sportgeräte per Lkw zurück.