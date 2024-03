Urlaub in Tel Aviv Israel will Normalität im Tourismus

Heiteres Trommeln ist von den Marokkanern nebenan in Messehalle 21B zu hören. Aber nicht deshalb hatte die Messeleitung dem israelischen Fremdenverkehrsamt (übrigens vergeblich) geraten, seine Pressekonferenz auf der Internationalen Tourismusbörse lieber in einem geschlossenen Raum abzuhalten. Tourismus in Israel – da stellen sich angesichts des Krieges in Gaza und an der Nordgrenze zum Libanon manche Fragen, ganz abgesehen von der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.