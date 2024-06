Urlaubsländer im Vergleich Wo ist Urlaub günstig?

Nun sind die Kosten für Unterkunft und Restaurantbesuche nicht alles. Und nicht jeder hat einen Pauschalurlaub all inclusive gebucht. Viele Menschen entspannen im Ferienhaus und kochen selbst. Nach Zahlen der Weltbank wird es in der Schweiz, in Norwegen und Island dennoch teuer. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kosten in der Schweiz im Schnitt 59 Prozent mehr als in Deutschland, in Norwegen sind es 43 Prozent, in Island noch 34 Prozent. Am günstigsten in Europa sind die Türkei und Polen. Die Zahlen stammen von 2021 und werden nur alle vier Jahre erhoben. Viel verändert hat sich an den Verhältnissen eher nicht.