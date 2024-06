Versicherung fürs Fahrrad Gut versichert auf dem E-Bike

Radeln mit Motorunterstützung ist beliebt: Die Fahrradindustrie in Deutschland verkauft mittlerweile mehr Elektrofahrräder als nicht motorisierte Fahrräder. Doch die motorisierten Räder haben ihren Preis. Durchschnittlich 2.950 Euro kostete ein Rad – im Gegensatz zu den durchschnittlich 470 Euro, die für ein Fahrrad ohne Motor ausgegeben wurden. Und mit dem Preis steigt auch das Diebstahlrisiko. Längst suchen Kriminelle in Höfen und Kellern gezielt nach den hochpreisigen Rädern. So weist der Verband der Versicherungswirtschaft (GDV) darauf hin: „Diebe haben es gezielt auf hochwertige Rennräder, E-Bikes oder Mountainbikes abgesehen, um sie weiterzuverkaufen.“ Seit 2014 habe sich der Schadendurchschnitt je gestohlenem Fahrrad mehr als verdoppelt – im vergangenen Jahr habe er bei 1100 Euro gelegen. In der Summe zahlten die Versicherer demnach 160 Millionen Euro für 150.000 gestohlene und versicherte Räder aus.