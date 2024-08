Pläne des deutschen Unternehmens Volocopter Streit um Flugtaxis über Paris

Zum Trost für die verpasste Olympia-Gelegenheit unternahm Volocopter in den vergangenen Tagen mehrere Testflüge ohne Passagiere im Pariser Umland. Ein Video des Unternehmens aus Bruchsal bei Karlsruhe zeigt, wie ein weißes Fluggerät, das an eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne erinnert, bei Sonnenaufgang am Schloss Versailles westlich von Paris senkrecht in den Himmel abhebt.