Kommentar zum Bitcoin-Halving Vorsicht und Skepsis

Bitcoin ist ein Programmcode, der als fälschungssicher gilt. Denn alle Transaktionen sind in der Blockchain aufbewahrt und auf Rechner von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Netzwerkes verteilt. Wer dieses System hacken will muss gleichzeitig einen Angriff auf über 50 Prozent aller Rechner starten. Das ist eines der herausragenden Merkmale des Bitcoins. Das Halving ist Teil dieses Codes: In nur zwei Zeilen steht festgeschrieben, dass die Belohnung für das Anfügen eines Blockes in die Kette regelmäßig halbiert wird. Das System führt zu einer absoluten Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins, sodass die digitale Währung tendenziell deflationären Charakter hat. Und das wiederum führt zu Spekulationen, ob der Kurs des Bitcoins nach dem Halving nicht ansteigen sollte. Könnte er.