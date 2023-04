Kommentar zu den jüngsten Tesla-Zahlen Vorsprung schmilzt

Elon Musk und seine Strategen bei Tesla haben begriffen, dass der einstige Vorsprung des Pioniers in China kaum mehr existiert. Deswegen bietet Tesla seine Modelle dort deutlich günstiger an als anderswo. Das Modell 3 beispielsweise ist in China schon ab umgerechnet knapp 31.000 Euro zu haben. Hierzulande müssen Käufer für das Auto fast 48.000 Euro berappen. Auch das in China meistverkaufte Modell Y hat einen Listenpreis von umgerechnet etwa 35.000 Euro, hierzulande kostet es ebenfalls fast 48.000 Euro. Diese Abschläge in China schmälern die Gewinne beträchtlich. Tesla dürfte sie allerdings als nötige Investition in die Zukunft sehen.