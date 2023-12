Weltstadthaus in Köln Was wird aus der Kölner Heimat von Peek & Cloppenburg?

Wer von Süden in Richtung Kölner City fährt, kann den gläsernen Buckelwal kaum übersehen: Das „Weltstadthaus“, das die Nord-Süd-Fahrt überspannt und mitten an der Schildergasse liegt, einer der Haupteinkaufsstraßen der Stadt. Ein lichtdurchflutetes Gebäude mit fast 5000 Quadratmetern Glasfläche, entworfen vom Stararchitekten Renzo Piano, der schon das Centre Pompidou in Paris plante und auch für das Design einiger Kreuzfahrtschiffe verantwortlich zeichnete. An ein gewaltiges Schiff erinnert viele auch das Weltstadthaus, das 2005 eröffnet wurde und seither die Kölner Filiale von Peek & Cloppenburg beheimatet.