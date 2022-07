Vor- und Nachteile im Überblick : Welche Energieträger treiben Deutschland 2045 an?

Windräder und Solarenergie sollen in Zukunft einen noch größeren Anteil am Energiemix in Deutschland haben (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Deutschland Die Bundesrepublik will klimaneutral werden. Die Ökolobbyorganisation Agora Energiewende hat in einer Studie zur Klimaneutralität 2045 Berechnungen angestellt. Welche Energieträger das größte Potenzial haben, was für und was gegen sie spricht.