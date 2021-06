Fahrgäste und Einnahmen fehlen : Wie der ÖPNV durch die Corona-Krise kommen will

In Zeiten der Corona-Krise setzen weniger Menschen auf Bus und Bahn. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Seit Beginn der Corona-Pandemie steckt der öffentliche Nahverkehr in der Krise. Fehlende Fahrgäste reißen große Löcher in die Kassen. Beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg blickt man sorgenvoll in die Zukunft.