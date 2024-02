Finanzen Ein Haushaltsbuch kann dabei helfen, die Ausgaben im Blick zu behalten

Ein geflügeltes Wort klagt, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Das mag in den meisten Haushalten zum Glück nicht so sein. Doch gerade so hinzukommen, ist auch nicht gerade der ideale Zustand. Ein Grund dafür kann im fehlenden Überblick über die täglichen und regelmäßigen Ausgaben liegen. Schnell ist im Internet ein Abo abgeschlossen und es wird die Kündigung einer eigentlich nur einmal erwünschten Leistung vergessen. Und selbst kleine Ausgaben summieren sich im Verlauf der Zeit auf beträchtliche Beträge. Wer jeden Tag im Café an der Ecke noch einen schnellen Espresso für zwei Euro trinkt, gibt dafür im Jahr schon 560 Euro aus. Ein überflüssiges Abo für 9,99 Euro monatlich verschlingt im Jahr immerhin 119,88 Euro. Weggeworfenes Geld.