Chinas Industriepolitik Handelskrieg am Horizont

Aus chinesischer Regierungssicht ist die westliche Kritik unfair. Denn das eigene verarbeitende Gewerbe würde sowohl „die weltweite Energiewende unterstützen“, als auch „den Verbrauchern im globalen Süden zugutekommen“, argumentierte zuletzt Zhou Xiaoming von der staatsnahen Denkfabrik „Centre for China and Globalisation“ in Peking. Tatsächlich sind chinesische Unternehmen bei Erneuerbaren Energien und der E-Mobilität federführend. Gleichzeitig jedoch sorgt die ungleiche Industriepolitik der Chinesen dafür, dass die Produktion in den USA und nun auch in Europa ausgehöhlt wird. Denn dort gelten andere Spielregeln: die Kräfte des freien Marktes.